FMI si-a revizuit semnificativ in scadere, la 2,2%, estimarile privind cresterea economiei romanesti in 2022

Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit semnificativ estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 4,8% cat estima in toamna pana la 2,2%, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat pe 19 aprilie de institutia financiara internationala.Conform noilor prognoze ale FMI, economia romaneasca va incetini de la un avans de 5,9% in 2021, pana la 2,2% in 2022, pentru ca anul viitor sa accelereze pana la 3,4%.Proiectul de buget pentru anul 2022 a fost ... citeste toata stirea