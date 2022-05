Forumul Economic de la Davos: Cancelarul german Olaf Scholz cere actiuni urgente pentru a se evita criza alimentara

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a cerut la Forumul Economic de la Davos, actiuni urgente ale comunitatii internationale pentru evitarea agravarii crizei alimentare generate de interventia militara a Rusiei in Ucraina. Scholz a exprimat preocupari majore in legatura cu efectele pe care "razboiul brutal" al Rusiei impotriva Ucrainei le genereaza in plan alimentar."Daca nu adoptam rapid actiuni determinante, exista riscul de a ne confrunta cu cea mai grava criza alimentara din ultimele ... citeste toata stirea