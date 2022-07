Forumul Economic Mondial: Cresterea datoriei globale afecteaza gestionarea impactului economic al pandemiei

Datoria suverana a crescut semnificativ din cauza pandemiei. Datoria guvernamentala la nivel global a crescut cu 13 puncte procentuale, la 97% din PIB, in anul 2020. In tarile in curs de dezvoltare, finantele publice aflate deja sub presiune se confrunta cu un risc crescut din cauza gradului de indatorare si a aprecierii dolarului SUA, se arata in "Raportul pe 2022 privind riscurile globale", publicat de Forumul Economic Mondial (WEF)."Criza datoriilor" este perceputa ca o amenintare critica ... citeste toata stirea