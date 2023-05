Numarul francizelor noi deschise in Romania in primul trimestru al anului a crescut cu aproximativ 30%, comparativ cu aceeasi perioada din anul 2022, potrivit unei analize realizate de o companie de consultanta in domeniu.Amintim ca potrivit legii, franciza reprezinta un sistem de comercializare a produselor si/sau al serviciilor si/sau al tehnologiilor, bazat pe o colaborare continua intre persoanele fizice sau juridice independente din punct de vedere juridic si financiar. Pe scurt, o ... citeste toata stirea