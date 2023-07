Franta a fost responsabila anul trecut pentru aproape jumatate din consumul ilicit de tigari din Uniunea Europeana, in conditiile in care taxele si inflatia ridicata i-au facut pe oameni sa se indrepte spre produsele contrafacute, arata un studiu publicat de KPMG la solicitarea Philip Morris International, transmite Bloomberg.Chiar daca in blocul comunitar, exceptand Franta, consumul de tigari contrafacute si de contrabanda a scazut cu 7,5% anul trecut, in Franta a crescut cu 1,8 miliarde de ... citeste toata stirea