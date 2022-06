Furnizorii de energie electrica sunt incurajati sa oferteze clientilor contracte dinamice, cu decontare orara

Furnizorii de energie electrica ar trebui sa oferteze clientilor contracte dinamice, cu decontare orara, pentru a veni in intampinarea acestora, astfel incat sa poata, in momentele in care preturile sunt mici, sa faca stocare de energie si sa o utilizeze in momentul in care preturile sunt mari, a afirmat Dumitru Chirita, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE).Totodata, el a facut cunoscut ca intre 10.000 si 12.000 de MW capacitati noi pot fi aduse pana in 2030 in ... citeste toata stirea