Furnizorul de energie electrica are obligatia sa esaloneze la plata sumele datorate de client

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat modificari consistente la regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, care intaresc drepturile acestora in scopul de a completa masurile de protectie, potrivit unui comunicat ANRE. Modificarile au fost aprobate in cadrul sedintei extraordinare a Comitetului de reglementare din data de 3 februarie 2023.Clientul vulnerabil are dreptul la esalonarea la plata a facturii, pe o perioada de minimum 3 ... citeste toata stirea