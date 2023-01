Gazele europene scad la cel mai mic nivel de dinainte de razboi

GazeIn urma unei ierni blande, gazele europene scad la cel mai mic nivel de dinainte de razboiul din Ucraina. Pretul gazului a scazut cu 47% doar in luna decembrie.Mai mult, preturile europene la gaze naturale au inceput noul an in scadere, deoarece vremea blanda a redus cererea, a raportat Bloomberg, citat de ZF. Contractele futures de referinta au scazut cu pana la 7,9%, ajungand la cel mai scazut nivel din 21 februarie, prelungind trei saptamani de scaderi nete. Prognozele meteorologice ... citeste toata stirea