Gazele naturale, combustibilii, cartofii si uleiul s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la energia electrica, pentru care au fost luate in considerare prevederile OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti, 12 aprilie.Rata anuala a inflatiei a urcat la 10,15% in luna martie 2022, de ... citeste toata stirea