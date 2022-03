Gazele naturale s-au scumpit cu aproape 45% in ultimul an, uleiul cu 26%

Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,53% in luna februarie 2022, de la 8,35% in ianuarie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,33%, cele alimentare cu 8,84%, iar serviciile cu 6,08%, potrivit datelor Institutului National de Statistica.In intervalul februarie 2021 - februarie 2022, preturile la gaze naturale au urcat cu 44,94%, la uleiul comestibil cu 26,12%, la cartofi cu 30,58% si la combustibili cu 27,24%. La capitolul marfuri alimentare, in afara de cartofi si ... citeste toata stirea