Va fi foarte dificil pentru Europa sa-si reumple capacitatile de stocare a gazelor la nivelul de anul trecut, dupa ce continentul a incheiat sezonul de iarna cu rezerve relativ scazute, a avertizat marti, 18 aprilie, gigantul rus Gazprom, transmite Reuters.In 2022, Uniunea Europeana a investit semnificativ in importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) si a adoptat reglementari pentru a majora capacitatile de stocare, pentru a evita deficitul in aprovizionare, in urma reducerilor ... citeste toata stirea