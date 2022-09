Germania este tara cea mai aleasa de romanii care vor sa plece la munca in strainatate

Cu peste 10.000 de aplicari pana in prezent, septembrie se anunta a fi luna cu cei mai multi candidati care cauta sa lucreze peste hotare, arata o analiza a unei platforme de recrutare.Desi primele optiuni ale acestora raman de departe locurile de munca din Romania si cele care pot fi facute remote, ofertele din strainatate se reconfigureaza intr-o zona de interes din ce in ce mai clara. "Au fost doi ani in care romanii au privit cu retinere ideea de a lucra in alta tara. Fie pentru ca, in ... citeste toata stirea