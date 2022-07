Germania isi reactiveaza centralele pe carbune pentru a economisi gazul

Guvernul german a aprobat miercuri, 13 iulie, o reglementare ce permite revenirea la punerea in functiune a termocentralelor pe baza de carbune si petrol, pentru a economisi gazele naturale, relateaza agentia EFE. Termocentralele, mentinute in rezerva strategica a Germaniei, vor putea functiona astfel temporar pana la sfarsitul iernii viitoare.Masura face parte din pachetul impulsionat de Ministerul german al Economiei si Protectiei Climei. In acelasi timp, Germania cauta sa-si diminueze ... citeste toata stirea