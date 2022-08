Guvernatorul BNR se asteapta la o crestere economica de 2-3% in acest an, posibil chiar mai mare

Romania ar putea inregistra in acest an o crestere economica de 2-3%, posibil chiar mai mare, a declarat recent, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta de prezentare a Raportului asupra inflatiei.In ce priveste prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, aceasta a fost majorata de banca centrala la 13,9%."Nu avem o privire nici pe departe neagra privind perspectiva situatiei, ci o privire spunem noi usor pozitiva si realista. Incercam, de asemenea, ... citeste toata stirea