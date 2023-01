Guvernul a aprobat plafonul de 1,5 miliarde lei pentru programul "Noua Casa 2023", a anuntat de curand ministrul Finantelor, Adrian Caciu."Programul 'Noua Casa', un program care s-a introdus in 2009, este un program de succes, este, din punctul nostru de vedere, un instrument prin care putem sa sprijinim beneficiarii, mai ales pe cei tineri, pentru a-si achizitiona o locuinta cu conditii de finantare ceva mai favorabile decat ceea ce ofera piata bancara in acest moment, mai ales in contextul ... citeste toata stirea