Guvernul ungar plafoneaza preturile la oua si cartofi

Guvernul ungar a decis sa introduca un plafon de pret la oua si cartofi, a anuntat miercuri, 9 noiembrie, Gergely Gulyas, directorul de cabinet al premierului ungar, dupa ce datele oficiale privind inflatia arata ca preturile la alimente au explodat in luna octombrie, transmite Reuters.In luna februarie a acestui an, Executivul de la Budapesta a impus un pret maximal la lapte, zahar, faina, ulei de floarea soarelui, carne de porc si de pui, in incercarea de a proteja gospodariile de cresterea ... citeste toata stirea