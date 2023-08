Preturile au scazut datorita faptului ca suntem in plin sezon de recoltare a legumelor si fructelorConsiliul Concurentei emite comunicate potrivit carora preturile alimentelor de baza ar fi scazut, numai in prima saptamana din august, cu pana la 43%. Si adevarul acesta este. Intr-adevar s-a inregistrat o micsorare semnificativa a costurilor legumelor, fructelor si a altor grupe alimentare, insa numai pentru ca ne aflam in plin sezon de culegere a lor, si nu poate fi neaparat vorba despre o ... citeste toata stirea