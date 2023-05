Romania a importat, in primul trimestru din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 240.200 tone echivalent petrol (tep), cu 66,3% (-473.100 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Productia interna de gaze naturale a fost, in primele trei luni ale acestui an, de 1, ... citeste toata stirea