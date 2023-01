In 2030 ar putea incepe declinul din sistemul de pensii din Romania

In anul 2030 ar putea incepe declinul sistemului de pensii din Romania, intrucat in acel an, respectiv in urmatorii doi ani, generatia "decreteilor", asa cum sunt cunoscuti cei nascuti in anii 1967 - 1968, se va pensiona la limita de varsta, cel putin daca modificarile legislative in domeniul pensiilor nu vor aduce in anii urmatori o crestere a varstei de pensionare.Se estimeaza astfel ca incepand din 2030 numarul angajatilor ar putea fi mai mic decat cel al varstnicilor, ceea ce va pune in ... citeste toata stirea