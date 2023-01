In decembrie, depozitele in lei ale gospodariilor populatiei au crescut cu 6,2% fata de noiembrie

Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei au crescut in luna decembrie 2022 cu 6,2 la suta fata de luna anterioara, pana la 178 452,7 milioane lei si cu 8,1 la suta (-7,1 la suta in termeni reali) fata de aceeasi perioada a anului anterior, anunta BNR.Depozitele in lei ale altor sectoare (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) au crescut cu 4,9 la suta (pana la 159 522,6 milioane lei) fata de luna precedenta, iar fata de luna decembrie 2021, au inregistrat o crestere ... citeste toata stirea