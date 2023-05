Piata neagra a tigaretelor a crescut in martie 2023 cu 0,9 puncte procentuale (pp) pana la 9% din totalul consumului, comparativ cu 8,1% in ianuarie 2023, conform studiului realizat de compania de cercetare Novel. Acesta este cel mai mare nivel al contrabandei inregistrat in ultimii doi ani."S-au inregistrat majorari ale contrabandei in aproape toate regiunile tarii. Cea mai mare crestere, de 5,6 pp pana la 11,7%, este notata in nord-vest. Majorari semnificative, de 3,5 pp si 3,1 pp se ... citeste toata stirea