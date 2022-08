In sistemul bancar romanesc se inregistreaza profit maxim la intermediere financiara minima

Sistemul bancar din Romania a marcat un profit record de 4,8 miliarde de lei in primul semestru din 2022, in crestere cu circa 15% fata de primele sase luni din 2021, reiese din calculele CursdeGuvernare pe baza datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR).Piata locala continua sa fie una dintre cele mai profitabile din Europa, chiar daca profitul sistemului bancar nu vine dintr-o crestere la fel de consistenta a intermedierii financiare (raportul dintre activele bancilor - in principal credite ... citeste toata stirea