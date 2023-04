Autoritatile au demarat un proces de conectare intre Ghiseul.ro si Inspectoratul Teritorial de Munca, iar in urma acestuia fiecare cetatean va avea acces la contractul individual de munca, a declarat pe 28 aprilie, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, la dezbaterea "Acordul cadru national al partenerilor sociali privind digitalizarea relatiilor de munca"."Impreuna cu ADR, noi, ca minister, am investit foarte mult efort in cateva instrumente de digitalizare. Si ... citeste toata stirea