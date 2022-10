Inceput de saptamana stabil pentru indicii ROBOR

Perechea leu/euro a avut o evolutie stabila la inceputul saptamanii 17-23 octombrie, in ciuda faptului ca in cursul noptii cotatia a atins un maxim de 4,95 lei.Tranzactiile din piata locala se realizau in culoarul 4,933 - 4,939 lei, fara a se observa o eventuala interventie a bancii centrale. Evolutia a facut ca media sa fie stabilita la 4,9460 lei, fata de 4,9350 lei vinerea trecuta.Dupa cresterile din zilele precedente care au adus indicii ROBOR la valori comparabile cu cele din februarie ... citeste toata stirea