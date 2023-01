Indicele IRCC va creste din ianuarie la 5,71%, fata de 1,17% cat era la inceputul lui 2022

Valoarea IRCC, dobanda de referinta pentru calculul ratelor la banca pentru creditele ipotecare si de consum, creste de la 1 ianuarie 2023 la 5,71%, de la 4,06% in prezent, potrivit datelor BNR, informeaza Ziarul Financiar.Valoarea de 5,71% este calculata pe baza datelor din trimestrul trei al anului 2022.Mentionam ca IRCC a inceput anul la un nivel de 1,17%. Analizand evolutia IRCC din 2020 pana in prezent, cel mai mic nivel a fost atins in trimestrul doi al anului 2021, respectiv 1,08%. ... citeste toata stirea