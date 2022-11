Industria de asigurari a platit in 2021, zilnic, despagubiri de circa 2 milioane de euro pentru daunele RCA

Frecventa daunelor RCA in Romania ramane una dintre cele mai ridicate la nivel european, iar industria de asigurari din Romania a platit in fiecare zi calendaristica a anului trecut despagubiri de circa 2 milioane de euro doar pentru daunele RCA, aproape dublu fata de 2016, potrivit datelor transmise de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR).Asiguratorii atrag atentia, pe baza datelor prezentate de Politia Romana in Buletinul Sigurantei Rutiere 2021, ... citeste toata stirea