Inflatia a sters cresterile de venituri pentru peste 80% din angajatii din Romania

Castigul salarial mediu net din august, in Rom]nia, a fost de 3.933 de lei, in scadere cu 1,1% fata de luna anterioara (luna in care s-au acordat primele de vacanta), respectiv cu 12,8% peste nivelul din august 2021.Cum rata anuala a inflatiei in luna august a fost de 15,3%, castigul salarial real din Romania a fost in august cu 2,5% mai mic decat in aceeasi perioada a anului anterior.Din calculele Curs de Guvernare, inflatia a anulat cresterile de venituri a circa 81% din