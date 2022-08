Inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 12% in primele sapte luni

Un numar de 70.028 autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania in primele sapte luni, in crestere cu 12,1% comparativ cu aceeasi perioada din 2021, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile. Dupa evolutia importanta a primelor luni, iulie 2022 vine cu o scadere de 18,9% a inmatricularilor de autovehicule fata de anul precedent, dupa cinci luni de crestere de la inceputul acestui an."Daca ne raportam la anii anteriori, luna iulie 2022 este in scadere cu 2, ... citeste toata stirea