Inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 40% in luna martie

Un numar de 10.902 autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania in luna martie, in crestere cu 40,6% fata de cele 7.753 de masini inmatriculate in luna similara din 2021, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).Conform sursei citate, dupa evolutia importanta a primelor doua luni, martie 2022 vine cu o crestere de 34,9% a inmatricularilor de autovehicule fata de anul precedent, cresteri inregistrate dupa 4 luni de scadere de la sfarsitul anului ... citeste toata stirea