Inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu aproape 7% dupa primele 11 luni

Numarul inmatricularilor de autoturisme noi, inregistrat in Romania in primele 11 luni ale anului in curs, s-a majorat cu 6,9%, fata de aceeasi perioada din 2021, pana la 116.891 de unitati, releva datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).Potrivit datelor oficiale, la nivelul lunii noiembrie, inmatricularile de autoturisme noi au scazut, in Romania, cu 3,54%, comparativ cu ... citeste toata stirea