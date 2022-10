Inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu aproape 8% dupa primele noua luni

Numarul de autoturisme noi inmatriculate in Romania, in primele noua ale anului, s-a majorat cu aproape 8% in comparatie cu aceeasi perioada din 2021, releva datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor. La nivelul lunii septembrie 2022, statistica oficiala arata ca inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 33,38%, fata de aceeasi luna din 2021, pana la un volum de 11.927 de unitati.Pe primele noua luni din acest an, aceleasi inmatriculari au ... citeste toata stirea