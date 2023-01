Inmatricularile de autoturisme noi au crescut in Romania anul trecut, in timp ce numarul celor second hand a scazut

Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Romania s-a situat, in anul 2022, la 129.328 de unitati, in crestere cu 6,7% fata de anul precedent, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).Potrivit sursei citate, la nivelul lunii decembrie 2022, inmatricularile de autoturisme noi, in Romania, au inregistrat un salt de 4,88% comparativ cu aceeasi luna ... citeste toata stirea