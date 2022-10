Inspectorii de munca din Satu Mare au aplicat in luna septembrie amenzi in valoare de 94.800 lei

In cursul lunii septembrie, inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Satu Mare au efectuat 132 de controale, din care 79 in domeniul relatiilor de munca (RM) si 53 in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM), fiind constatate 101 deficiente, pentru inlaturarea carora s-au dispus in anexele proceselor verbale de control 147 masuri pentru inlaturarea acestora.Cu ocazia celor 79 de controale in domeniul relatiilor de munca, s-au aplicat in total 22 de ... citeste toata stirea