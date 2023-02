Investitiile in startup-urile romanesti au crescut de 12 ori in ultimii 6 ani

Startup-urile romanesti accelereaza adoptia tehnologiei si inovatiei, atragand investitii in valoare totala de 101,7 milioane de euro in 2022, cifra care plaseaza Romania pe locul cinci in Europa Centrala si de Est, potrivit unui raport realizat de How to Web in parteneriat cu KPMG.Romanian Venture Report se afla la cea de-a treia editie, ofera o imagine completa asupra investitiilor cu capital de risc ridicate de startup-urile romanesti in fiecare an si analizeaza tipurile de tranzactii, ... citeste toata stirea