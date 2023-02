Investitiile in startup-urile romanesti au crescut de 1Productia de electricitate din surse de energie regenerabila in UE este in crestere

Productia de electricitate din surse de energie regenerabila in Uniunea Europeana a crescut, in termeni absoluti, cu aproape 5% din 2020 in 2021, dar consumul brut de electricitate s-a majorat de asemenea, in principal in urma redresarii economiei dupa ridicarea restrictiilor, arata datele publicate recent de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Ca rezultat, in UE ponderea surselor de energie regenerabila in consumul brut de electricitate a crescut cu doar 0,1 puncte procentuale (pp), de ... citeste toata stirea