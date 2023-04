Investitiile pe piata imobiliara din Romania au depasit 1,26 miliarde de euro, in 2022, cu un avans de 39% fata de anul precedent, din care Capitala a inregistrat aproximativ 888 milioane de euro, arata un raport publicat recent de o companie specializata in tranzactionare si consultanta pentru domeniul imobiliar.In acelasi timp, sectorul de birouri si-a mentinut pozitia de prim beneficiar al investitiilor, tranzactiile cu active de birouri atingand o valoare de 812,7 milioane de euro, in ... citeste toata stirea