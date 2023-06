Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania s-au redus la 2,908 miliarde de euro in primele patru luni ale acestui an, de la 3,327 miliarde de euro in perioada ianuarie - aprilie 2022, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei.Participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 3,382 miliarde de euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta negativa de 474 milioane euro.Conform datelor centralizate de Oficiul National al ... citeste toata stirea