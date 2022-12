Ioan Ladosi (APCPR): Suntem la limita supravietuirii cu pretul la care vindem carnea de porc

Producatorii de carne de porc din Romania atrag atentia ca se afla la limita supravietuirii, in conditiile in care pretul de vanzare la poarta fermei este sub costul de productie, iar importurile din acest sector depasesc 80% din consumul intern. Pe de alta parte, fermierii sunt afectati si de vanzarile necontrolate din gospodaria taraneasca, dar la preturi aproape duble fata de cele ale industriei autohtone de cresterea porcului."Preturile, probabil, sunt mai mari decat anul trecut, dar sa ... citeste toata stirea