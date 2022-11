Irlanda si Romania au cele mai mici ponderi ale taxelor in PIB din Uniunea Europeana

Veniturile din taxe si contributii sociale in statele membre ale Uniunii Europene au crescut anul trecut cu 520 miliarde de euro, pana la 6.058 miliarde de euro, iar cele mai mici ponderi ale taxelor in PIB au fost inregistrate in Irlanda si Romania, arata datele publicate recent de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Ponderea taxelor in PIB-ul Uniunii Europene a ajuns la 41,7% in 2021, in crestere fata de 41,1% in 2020.Datele Eurostat arata ca ponderea taxelor in PIB variaza ... citeste toata stirea