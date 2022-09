Isarescu: Nu am avut alta solutie de a tempera pretul la energie decat sa punem un tampon, cursul de schimb

Banca Nationala a Romaniei nu a avut alta solutie de a tempera ce se intampla cu pretul la energie decat sa puna un tampon de aceeasi putere, si anume cursul de schimb, a declarat miercuri, 28 septembrie, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu."Nu poti sa te joci cu cursul de schimb, si va spun si dumneavoastra si am spus-o si la inceputul iernii, nici cu pretul la energie. Se duce in prea multe preturi. Noi nu am avut alta solutie acum de a tempera ce se intampla cu pretul la energie, 60-80% din ... citeste toata stirea