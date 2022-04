ITM Satu Mare avertizeaza ca incep controalele in domeniul constructiilor

In anul 2021 s-a constatat necesitatea de a creste gradul de exigenta in sanctionarea unor nereguliInspectoratul Teritorial de Munca Satu Mare anunta ca vor incepe controalele din domeniul constructiilor in privinta verificarii modului de respectare a cerintelor minime de securitate si sanatate in munca la lucrarile din acest domeniu.Avand in vedere numarul de accidente de munca inregistrat in acest domeniu de activitate in anii precedenti, precum si gravitatea acestora, Inspectia Muncii ... citeste toata stirea