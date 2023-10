In cursul lunii septembrie 2023, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) din Satu Mare a desfasurat un numar semnificativ de controale, cu scopul de a asigura respectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca (SSM).Rezultatele acestor controale reflecta eforturile autoritatilor de a promova un mediu de munca sigur si in conformitate cu legislatia in vigoare.Control in domeniul relatiilor de munca (RM)In luna septembrie 2023, inspectorii ... citeste toata stirea