Jianu (CNIPMMR): In 2022 s-au inchis, suspendat sau radiat mai multe firme decat in 2021

Perioada extrem de dificila, cu doi ani de pandemie si un an de razboi la granita, s-a vazut anul trecut in ceea ce priveste cresterea cu numai 3% a numarului de IMM-uri fata de 2021, sub potentialul adevarat al economiei romanesti, si cu mai multe suspendari sau radieri de firme, a afirmat recent presedintele Consiliului National al IMM-urilor (CNIPMMR), Florin Jianu. "Europa si Romania vin dupa doi ani de pandemie si un an la granitele noastre cu un razboi care nu pare ca se termina. Acest ... citeste toata stirea