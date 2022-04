Jumatate dintre romani considera ca situatia lor financiara din acest an s-a inrautatit fata de anul trecut, iar 43% estimeaza ca o vor duce mai rau in perioada urmatoare, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Doar 9,1% dintre respondenti considera ca situatia lor financiara s-a imbunatatit.In ceea ce priveste perioada urmatoare, 42,3% cred ca o vor duce mai rau in viitor si doar 28,3% se asteapta ca situatia lor financiara sa se ... citeste toata stirea