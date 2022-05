La Satu Mare va avea loc pe 20 mai Bursa Generala a Locurilor de Munca

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare va organiza in data de 20 mai o noua editie a Bursei Generale a Locurilor de Munca la Casa de Cultura a Sindicatelor, in intervalul orar 9.00 - 16.00.Evenimentul se adreseaza tuturor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, sau celor care doresc sa se reorienteze profesional.Obiectivul principal al Bursei Generale a Locurilor de Munca il reprezinta cresterea gradului de ocupare, prin corelarea cererii cu oferta de ... citeste toata stirea