Legea privind regimul deseurilor a fost promulgata

Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, 6 ianuarie, decretul privind promulgarea legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor.Legea are ca obiect de reglementare transpunerea in legislatia nationala a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 22 noiembrie 2008.Actul normativ prevede, ... citeste toata stirea