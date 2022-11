Leul s-a apreciat fata de principalele valute

Dupa doua sedinte peste pragul de 4,94 lei, cursul euro a coborat marti, 22 noiembrie, de la 4,9417 la 4,9253 lei.Cresterea ofertei comerciale a impins in joc cotatiile euro pana la un minim de 4,919 lei, dupa o deschidere la 4,942 lei.Dobanzile interbancare aveau o evolutie stabila, insa ele ar putea creste inainte de data de 25 ale lunii, zi in care companiile isi achita taxele si impozitele la bugetul de stat.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la ... citeste toata stirea