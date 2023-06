Leul s-a decuplat de celelalte monede din regiune si s-a apreciat fata de principalele valute, in 28 iunie.Euro a fost cotat inainte de deschiderea pietei valutare la un minim de 4,951 lei, pentru ca tranzactiile locale sa se efectueze in culoarul 4,957 - 4,961 lei, astfel ca media a scazut de la 4,9630 la 4,9583 lei.Majoritatea membrilor CFA Romania anticipeaza o evolutie descendenta a leului in urmatoarele 12 luni, conform sondajului realizat luna trecuta. Valoarea medie a anticipatiilor ... citeste toata stirea