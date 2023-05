Criza costului vietii i-a impins pe iubitorii de cafea spre soiurile mai ieftine insa lipsa de boabe de cafea de tip robusta face din ce in ce mai dificila gasirea unei cesti de cafea ieftina, transmite Bloomberg. Chiar daca multi iubitori de cafea prefera soiul arabica, de calitate superioara, soiul robusta este in mod normal mai ieftin pentru ca acest arbore de cafea este mai rezistent si are nevoie de mai putina ingrijire, astfel ca este mai usor de produs in cantitati mari. Soiul robusta ... citeste toata stirea