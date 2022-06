Mai mult de 100 de companii din UE opereaza inca in Rusia

Peste 100 de companii din tarile Uniunii Europene continua sa opereze in Rusia la aproape patru luni dupa ce invazia Ucrainei a declansat o serie de sanctiuni internationale impotriva Moscovei, arata un studiu citat de Bloomberg.Cele 116 companii din UE reprezinta aproape jumatate din cele 247 de firme multinationale care inca isi desfasoara activitatea in aceasta tara, in pofida presiunilor publice tot mai mari de a pedepsi regimul presedintelui Vladimir Putin pentru atac, potrivit ... citeste toata stirea